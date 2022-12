Messi coloca Brasil entre as favoritas ao título da Copa do Mundo e elogia: 'estão jogando bem'

Um dos destaques da Copa do Mundo até aqui, Lionel Messi revelou que aproveita as horas livres para ficar ligado em tudo que acontece no Mundial. O jogador citou as suas seleções favoritas e o Brasil está na lista do craque da Argentina. Messi elogiou o desempenho da seleção, apesar da derrota contra Camarões no último jogo da fase de grupos.

O tropeço brasileiro, para o argentino, não tira o time de Tite da mira ao título. Ele ainda conclui que o futebol apresentado pela Seleção Brasileiro é um dos melhores do Mundial.

"Claro que estamos vendo todo o Mundial. Pelo menos as partidas que podemos, claro. Como dizíamos desde o início, o Brasil está jogando bem, apesar da derrota que teve contra Camarões, e segue sendo uma das grandes favoritas", afirmou.

O camisa 10 dos hermanos ainda elogiou a atual campeã mundial, França, e também o jogo de posse da Espanha. "França está entre as favoritas, e a Espanha, apesar de ter passado como passou, joga muito bem, tem muito claro o que faz quando possui a bola, te controlam a posse durante muito tempo de jogo", pontua.