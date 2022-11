Messi chega mais leve no Catar e pretende desfrutar sua última Copa: 'um momento especial'

Uma das favoritas para vencer a Copa do Mundo do Catar, a Argentina estreia no torneio nesta terça-feira (22), com seu maior craque, Lionel Messi, entre os titulares contra a Arábia Saudita. O camisa 10 da seleção concedeu coletiva de imprensa ao lado do treinador Lionel Scaloni e voltou a pontuar que este será seu último Mundial disputado na carreira.

O último ato em um Mundial

Aos 35 anos, Messi vai entrar em campo pela Argentina em uma Copa pela quinta vez desde que estreou na seleção. A estrela do futebol mundial já foi vice-campeão em 2014, no Brasil. Geralmente muito pressionado quando veste a camisa albiceleste, desta vez, Messi afirma que o clima está diferente.

"Me sinto com muita vontade, animado. Chego no Mundial com outra idade, mais maduro e foco em pequenos detalhes que antes não dava importância. Querto desfrutar cada momento com a máxima intensidade. Hoje desfruto muito de tudo isso, antes não pensava muito e só jogava, era uma partida atrás de outra", pontua o argentino.

Argentina confiante

A pressão em cima dos hermanos diminuiu depois da conquista do título da Copa América de 2021, contra o Brasil, no Maracanã. O time de Scaloni tirou a seleção de uma seca de 29 anos sem títulos.

Para o Mundial, a Argentina chega com uma invencibilidade de 36 jogos e a equipe chega confiante e leve para o torneio. Para Messi, há muito equilíbrio técnico neste grupo. "Não sei se chegamos melhor, mas é verdade que estamos ganhando e nos dá muito mais tranquilidade. Faz a gente trabalhar de outra maneira. As pessoas não ficam tão ansiosas e tão tensas com o resultado. Lembro muito do grupo de 2014, que era parecido e muito unido. Sabíamos o que íamos buscar. Nos dá muita confiança", afirmou.

Torcida por ele ao redor do mundo

Sobre o apelo e a torcida que ele carrega ao redor do mundo, até mesmo de torcedores de outro país, o craque se mostra agradecido e emocionado pelo carinho que recebe.

"Saber que gente de todo o mundo torce por mim me faz sentir muito agradecido. Sempre recebi carinho, é uma mostra disso. Me sinto motivado pelo que sinto em toda parte do mundo. Cada um tentará o melhor para sua seleção. Tentaremos começar da melhor maneira", finaliza Messi.