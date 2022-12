Marrocos x Portugal ao vivo pela Copa do Mundo: acompanhe em tempo real

Neste sábado, (10), Marrocos e Portugal estão se enfrentando em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. O jogo está acontecendo no estádio Al Thumama e tem arbitragem argentina. As seleções estão em campo com um só objetivo, garantir vaga na semifinal do Mundial.

As equipes vão empatando em 0 a 0.

ACOMPANHE AO VIVO

Para a partida as equipes chegam em situações diferentes, Marrocos eliminou a Espanha nos pênaltis, com destaque para o goleiro Bono. Do outro lado, Portugal goleou e eliminou a Suíça por 6 a 1.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Globo, SporTV, GE e Globoplay.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Marrocos: Yassine Bono; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd (Jawad El Yamiq), Romain Saiss e Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Selim Amallah e Azzedine Ounahi; Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri e Sofiane Boufal. Técnico: Walid Regragui

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias e Raphaël Guerreiro; William Carvalho, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; Otávio, Gonçalo Ramos e João Félix. Técnico: Fernando Santos

MARROCOS X PORTUGAL | FICHA TÉCNICA

Horário: 12h

Local: Estádio Al Thumama

Data: 10/12/2022

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (Argentina) e Gabriel Chade (Argentina)

Árbitro de Vídeo: Mauro Vigliano (Argentina)