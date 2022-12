Na tarde desta terça-feira, (6), Marrocos e Espanha estão se enfrentando em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. A partida está acontecendo no estádio Cidade da Educação e as equipes estão em campo para o tudo ou nada e vão empatando em 0 a 0.

Para a partida, Marrocos chega após se classificar como líder do Grupo F, com 7 pontos, vencendo dois jogos e empatando um. A Espanha, ficou com a segunda vaga do Grupo E, com apenas quatro pontos, atrás do Japão, com seis.

O jogo terá transmissão da Globo, SporTV, Globoplay, GE e Cazé TV.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Marrocos: Bounou; Hakimi, Aguerd, Saïss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Sabiri; Ziyech, En-Nesyri, e Boufal. Técnico: Walid Regragui

Espanha: Simon; Azpilicueta, Rodri, Torres, Balde; Gavi, Busquets, Gonzalez; Nico Williams, Morata, e Olmo. Técnico: Luis Enrique