Mansão de Cristiano Ronaldo avaliada em R$122 mi terá jacuzzi no terraço e piscina de vidro

Cristiano Ronaldo, ídolo de uma geração portuguesa, encontrou conforto após a eliminação amarga, marcada pela despedida do craque das copas do mundo. O jogador está construindo uma mansão com preço aproximado de R$ 182 milhões. A casa será em Quinta da Marinha, 30 minutos de distância do Aeroporto de Lisboa e o jogador será vizinho do presidente do banco Bradesco.

De acordo com a revista portuguesa "Novo", a casa do jogador terá um quarto de 300 metros quadrados, uma piscina em vidro, com passarela subaquática e uma jacuzzi no terraço.

O orçamento inicial da construção da casa era de R$ 66 mihões e atualmente o valor aumentou para R$ 122 milhões e tende a subir ainda mais. Isso porque Cristiano Ronaldo estaria, supostamente, tentando comprar um campo de golfe e um estacionamento nas redondezas da casa, para impedir que fãs "espiassem" sua vida.

O jogador só poderá se mudar para a nova casa após sua aposentadoria. A previsão é apenas para final de 2023, quando a obra deve ser concluída.