Luva de Pedreiro sai em defesa de Neymar: 'fizeram o que para falar?'

O Luva de Pedreiro foi mais um a sair em defesa de Neymar após críticas ao atacante. Em vídeo publicado em suas redes sociais, neste sábado (26), o influenciador questionou os "haters" do camisa 10 do Brasil.

Em suas redes sociais, Luva de Pedreiro defendeu o craque brasileiro com questionamentos para os que criticam o camisa 10 da Seleção.

Luva de Pedreiro influenciador digital "Tô vendo umas pessoas falarem do Neymar aí. Fizeram o quê para falar do homem? O cara é um dos melhores que nós temos na história. Tem que respeitar", questiona o influenciador.

Após lesionar o tornozelo na partida de estreia da Seleção Brasileira contra a Sérvia, na Copa do Mundo do Catar, o atacante brasileiro voltou a ser assunto comentado nas redes. O jogador foi criticado por suas atuações e, principalmente, seu posicionamento político extracampo.

No vídeo, Luva destaca período de Copa do Mundo para criticar o principal jogador do time brasileiro. Ao final do pronunciamento ele demonstra apoio a Neymar.

"Em tempo de Copa [do Mundo] os caras falando do cara. Fizeram o quê? Neymar, parceiro, você é da tropa, tô com você por qualquer coisa e não abro", se solidariza o influenciador.

SEM NEYMAR

A Seleção Brasileira entra em campo, para encarar a Suíça, na segunda-feira (28), pela segunda rodada do Grupo G. Com três pontos e líder da chave, o Brasil não poderá contar com o atacante Neymar e nem com o lateral-direito Danilo nos jogos restantes da fase de grupos.