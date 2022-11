Luís Roberto se recupera de sinusite e volta às transmissões da Copa do Mundo neste fim de semana

O narrador Luis Roberto se recuperou de um problema médico e deve retornar neste fim de semana às transmissões da Rede Globo para a Copa do Mundo de 2022. Afastado dos últimos jogos por conta de uma sinusite, o profissional será escalado para Espanha x Alemanha, no domingo (27), às 16h.

A informação é do Notícias da TV. O narrador Rembrandt Junior ficará na reserva para uma eventual necessidade de substituição. Em uma publicação nas redes sociais do perfil do Instagram do Diário do Nordeste, na última quinta-feira (24), Luis Roberto tinha comentado: “já tô recuperando gente”.

Legenda: Luís Roberto comentou em uma publicação no Instagram do Diário do Nordeste Foto: reprodução / Instagram

No rol de principais comunicadores da emissora, viajou ao Catar para narrar in loco. Até agora, comandou cerimônia de abertura, Catar 0x2 Equador, França 4x1 Austrália e Holanda 2x0 Senegal.

Como ficou com a voz rouca em alguns momentos, Luís explicou durante um jogo. “A alergia me pegou, a sinusite deu o ar da graça, mas de qualquer forma a gente vai fazendo o melhor”, afirmou.