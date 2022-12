Luis Enrique deixa comando da Espanha após eliminação da Copa do Mundo

Luís Enrique não é mais treinador da seleção da Espanha. O anúncio foi feito pelo presidente da Federação, Luis Rubiales, e pelo diretor esportivo José Molina logo após a chegada do treinador a Madri, nesta quinta-feira (8). Luis de La Fuente, que comandava a seleção sub-21, vai assumir o time principal.

O contrato de Luis Enrique com a seleção da Espanha iria até o fim da Copa do Catar. No entanto, depois do início avassalador com um 7 a 0 em cima da Costa Rica, acabou eliminada por 7 a 0 por Marrocos, na disputa de pênaltis das oitavas de final.

Assim, a Federação da Espanha (RFEF) decidiu por um novo projeto para a equipe principal, "com o objetivo de continuar o crescimento alcançado nos últimos anos graças ao trabalho realizad por Luis Enrique e seus colaboradores."

Em nota, a entidade ainda destacou o processo de renovação feito pelo agora ex-treinador da seleção, além de classificação para as semifinais da Eurocopa de 2020 e ficar entre os quatro melhores da UEFA Nations League.

Ainda no comunicado, a RFEF desejou boa sorte para Luis Enrique e equipe de trabalho dele nos próximos trabalhos.