Locutor argentino se emociona após gol do título marcado por Montiel; ouça

Neste domingo (18), a Argentina sagrou-se campeã da Copa do Mundo de 2022 no Catar ao vencer o França nos pênaltis por 4 a 2, no estádio Estádio Nacional de Lusail, após um eletrizante empate em 3 a 3.

A conquista argentina, foi muito comemorada ao redor do mundo e a emoção tomou conta dos hermanos, entre eles narradores.

E após a cobrança de pênalti de Montiel, que deu o título a Albiceleste, o locutor argentino Andrés Cantor, que trabalha nos Estados Unidos, mostrou toda sua emoção.

Muito emocionado e chorando, Cantor repete 'A argentina é campeã do Mundo', depois 'Messi campeão do Mundo, não poderia ser de outra maneira'.

Andrés Cantor, who moved to the U.S. from Buenos Aires as a teenager, calls Argentina winning the World Cup: pic.twitter.com/qARnW3UzOI