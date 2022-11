Jornalista descobre prima durante reportagem da Copa do Mundo e vídeo viraliza; veja

Um repórter de televisão trabalhava na cobertura da Copa do Mundo, nesta quinta-feira (24), quando descobriu um novo familiar. Erick Mota, da RICtv, encontrou uma prima em meio a torcedores reunidos para assistir à estreia da seleção contra a Sérvia, no Paraná.

O jornalista compartilhou um vídeo do momento nas redes sociais. Ao chegar para entrevistar um grupo de torcedores, Erick foi o surpreendido com uma pergunta: "Eu não acredito! Você é meu primo?".

Surpreso, Erick negou o parentesco. "Você num é filho da Evani? Então você é meu primo", rebateu Tayná. "Peraí, que isso é caso de família agora", brincou Erick com o cinegrafista.

Após constatarem serem da mesma família, os dois se apresentaram e compartilharam informações sobre a família. O jornalista e a prima também bateram uma selfie, a pedido dela, para enviar para a mãe de Erick. No ritmo da Copa, os torcedores do local comemoraram a descoberta do parentesco.

Em relato nas suas redes sociais nesta sexta-feira (25), Erick explicou o motivo de não conhecer a familiar. "Eu fui criado em Curitiba, minha família é toda da Bahia. Pelo que entendi, essa prima é de São Paulo. Então, eu não conheço muitos parentes meus", justificou.

"Infelizmente, eu fui criado longe da minha família. Eu conheço basicamente meus parentes de primeiro grau e alguns de segundo grau", afirmou o jornalista.