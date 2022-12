Jogadores da França são isolados por gripe e preocupam para semifinal da Copa do Mundo

A Seleção Francesa vive momentos de tensão antes da semifinal da Copa do Mundo contra o Marrocos, nesta quarta-feira (14), às 16 horas, no estádio Al Bayt.

De acordo com informações do 'UOL', o treinador Didier Deschamps está preocupado com os sintomas gripais que alguns jogadores da sua equipe estão apresentando na reta final da Copa do Mundo do Catar.

Na última terça-feira (13), Dayot Upamecano e Adrien Rabiot apresentaram dor de garganta, febre, tosse contínua e sensação de cansaço extremo. Por conta disso, não puderam participar dos treinamentos. Preocupado, Deschamps isolou os atletas do restante do grupo.

Legenda: Tchouaméni é um dos jogadores com sintomas gripais no grupo da França Foto: Divulgação / França

Ar condicionado?

O entendimento da comissão técnica francesa é de que o calor intenso nas ruas do Catar e o ar-condicionado gelado em lugares fechados acabaram adoecendo jogadores.