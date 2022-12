Jogadores da Bélgica compram voos separados em retorno após eliminação na Copa do Mundo

A 'fantástica geração Belga', que viveu o seu ápice ao eliminar o Brasil na Copa do Mundo de 2018, está chegando ao fim de forma melancólica, após o encerramento de mais uma competição muito longe de conquistar títulos.

Após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, os europeus voltaram para casa de forma inusitada. Alguns atletas compraram do próprio bolso passagens extras para embarcarem longe dos demais atletas do grupo.

Veja quem são os atletas

De acordo com o jornal belga "Het Laatste Nieuws", Thomas Meunier, Axel Witsel, Jeremy Doku, Arthur Theate e Luis Openda preferiram voltar sozinhos para Bruxelas, capital belga.

A Copa do Catar foi recheada de polêmicas envolvendo jogadores. O craque do time Kevin De Bruyne fez críticas à armação da equipe. O zagueiro Vertonghen afirmou que o ataque belga já era 'velho'.

O técnico Roberto Martínez também foi demitido logo após a saída precoce da competição mundial. A Bélgica ocupava o segundo lugar no ranking mundial, logo atrás do Brasil, mas caiu em grupo que tinha Canadá, Marrocos e Croácia.