Jogadores da Argentina desfilam por Buenos Aires com taça da Copa do Mundo; assista ao vivo

A seleção da Argentina começou a desfilar pelas ruas de Buenos Aires nesta terça-feira (20). Com a taça nas mãos, Messi e companhia saíram do Aeroporto Internacional de Ezeiza com destino ao Obelisco.

O governo argentino decretou feriado nacional nesta terça-feira para que a população possa "expressar a sua mais profunda satisfação" pela vitória no Catar. O novo título mundial é festejado 36 anos depois do conquistado em 1986, que se somou ao de 1978, e depois de duas finais perdidas (1990 e 2014).

Nos 30 quilômetros que separam o aeroporto internacional do centro da capital, foi implantada uma operação de segurança com desvios de trânsito e postos policiais para evitar excessos.

