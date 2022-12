Hernanes cria teoria bizarra com números para justificar favoritismo do Brasil na Copa e viraliza

Quando era um dos principais destaques do São Paulo no início de carreira, o ex-jogador Hernanes ganhou apelido de profeta. Anos depois, comentarista do grupo Globo na Copa do Mundo do Catar, a expectativa é que o apelido do ex-jogador realmente se faça valer. Ontem, em no programa 'Seleção Catar', do SporTV, ele criou uma teoria 'maluca' utilizando numerologia para justificar o favoritismo da Seleção Brasileira no Mundial.

Perguntado sobre quais o favoritos entre os 8 times que chegaram às quartas de final, ele respondeu.

"Tecnicamente eu colocaria a França (como favorita), mas o futebol vai além do que acontece em campo. Eu gosto de observar os detalhes, as coisas e inclusive os números. A Copa do Mundo acontece a cada quatro anos, começou em 1930, parou por causa da Guerra e voltou em 1950. A partir daí, ela vem de quatro em quatro anos e os números formam padrões. É interessante que recomeçou em 1950, 54, 58, 62...se observarmos quem ganhou quanto terminava com zero foi o Uruguai, que ganhou em 1930 e 1950. A Alemanha ganhou quatro Copas, sendo três acabando com 4: 1954, 74 e 2014", iniciou o "profeta".



Depois ele emenda na explicação: "A França ganhou duas 1998 e 2018. O que acaba em dois e seis, só tiveram três, porque para repetir o número só a cada 20 anos. Em 1966 ganhou a Inglaterra, depois a que acaba em dois, foi dois Brasil (1962 e 2002) e um Itália. A Itália não está, então 2022 é a 22ª Copa do Mundo e só pode dar Brasil. Agora, o que me preocupa, porque tecnicamente podemos pensar que Brasil e França, Portugal apareceu agora, mas numerologicamente seria Brasil. Mas a única vez que duas equipes, também teve a Itália, mas a única vez que uma seleção ganhou duas vezes seguidas foi 1958 e 1962, então a França chega nesse páreo", concluiu.

Rapidamente, a 'teoria' viralizou nas redes sociais e virou piada entre os torcedores. Confira as principais brincadeiras: