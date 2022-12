Grafiteiro cearense homenageia craques do Brasil em mural no Ceará; veja vídeos

O futebol brasileiro é conhecido como aquele atrevido, gingado, o futebol arte. Com essa alegria verde e amarela, o grafiteiro Leandro Marques pintou um mural para homenagear Richarlison e Casemiro, autores dos gols da Seleção nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo do Catar. Neymar, maior craque do time, foi o terceiro a ser colorido no local, nesta quinta-feira (1).

O intuito é encher as paredes da Rua Félix Gomes da Silva, na cidade de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, com uma seleção de craques do passado e do presente. Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldinho e todos que ajudaram o Brasil a sonhar com o Hexa. O desafio é grande.

Leandro trabalha com grafite há 11 anos. Ele, como boa parte dos brasileiros, traz na memória de infância bons momentos em época de Mundial.

Legenda: Richarlison foi homenageado em mural de Caucaia. Foto: Divulgação

“Sempre gostei muito da Copa do Mundo. Quando era criança, o pessoal fazia festa na rua, enfeitavam, torciam, todos se reuniam. Na época do penta, infelizmente eu estava acamado, sofri um acidente. Fraturei a coluna, mas torci acamado mesmo. O espírito era sempre esse”, relembrou.

Ao notar as ruas um tanto pálidas de rotina neste Mundial, decidiu colorir o muro da casa da família com a imagem de Richarlison, autor de dois gols na vitória contra a Sérvia, na 1ª rodada. Depois, foi a vez de Casemiro, que garantiu a liderança do Brasil com o gol diante da Suíça. Neymar, que se recupera de lesão, também ganhou espaço.

A mobilização teve início há cerca de um mês, quando divulgou nas próprias redes sociais o desejo de fazer o mural. Pediu indicações de locais, doações de paredes e de material. Ele entraria com a mão de obra. Mas, com a correria de fim de ano, iniciou mais tarde e por conta própria.

“Esse ano, vi que as ruas estavam um pouco apagadas. Não estava tão animado, não sei se por conta da pandemia. Senti muita vontade de fazer alguma coisa. A ideia era fazer um mural para reacender esse espírito de Copa, de torcedor brasileiro. Graças a Deus tem tido uma repercussão grande. Muita gente chega aqui, sente o carinho, o calor do pessoal. Todo mundo gosta. Chega carro, gente de fora para tirar foto aqui... Até mais do que esperado”, disse o artista de 32 anos.

O trabalho começou durante a noite, logo após o jogo da 2ª fase, e finalizado no dia seguinte. Ele tinha parte do material e comprou mais algumas tintas. Com isso, gastou cerca de R $1000 reais. O camisa 9 da seleção chegou a publicar a imagem do muro na própria rede social.

“É uma sensação maravilhosa, minha arte chegar no jogador titular da seleção. Não tem preço. O mural é para homenagear cada jogador que se destacar, que conseguir fazer a gente ir um passo adiante na competição. Como foi o Richarlison, o primeiro homenageado, com aquele gol espetacular. Não tinha como deixar de fazer aquela cena. Vai ficar na mente de todos. Aquele é o espírito do time brasileiro. Terminei o Casemiro e o Neymar.”

“A gente faz para todos. Foi uma surpresa enorme quando ele postou no instagram dele. E veio essa repercussão maravilhosa, né. Deu muito mais vontade de continuar agora o trabalho. Foi um combustível essencial. A gente até se emociona. Vamos continuar o trabalho até a gente chegar ao hexa. Tenho certeza que a gente vai chegar”, concluiu.

O DESAFIO

“E quando chegar no hexa, a vizinhança inteira já está cedendo paredes e tudo. Quero fazer um mural... Não sei se será o maior mural da Copa do Mundo, pelo menos da Seleção Brasileira no Brasil, não sei, mas quero fazer um grande mural homenageando todas as gerações que conquistaram os títulos, os jogadores de destaque. Ou seja: Garrincha, Pelé, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Bebeto... Ou todos que foram titulares de lá pra cá, até chegar no hexa. Também quero expandir todo esse mural, que possivelmente vai acabar tomando a rua inteira, dependendo de como for o projeto”, revelou.

O próximo passo é arrecadar doações de material para continuar a colorir o espaço. Já existe outro grande muro à espera dos traços precisos de Leandro. Se no campo o hexa é construído lance a lance, nas ruas do Brasil ele se desenha na paixão do torcedor.

Já classificada para as oitavas, a seleção brasileira volta a campo nesta sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), quando enfrenta Camarões na última rodada do Grupo G. O Diário do Nordeste acompanha o jogo em tempo real.

