Governo do Ceará determina como será horário dos servidores em dias de jogos do Brasil na Copa

A governadora Izolda Cela (sem partido) publicou assinando decreto que determina as regras para o funcionalismo público estadual nos dias de jogos da Seleção Brasileira durante a fase de grupos da Copa do Mundo. A determinação será publicada no Diário Oficial do Estado.

Assim, no dia 28 deste mês, o expediente será encerrado às 12h, já que a partida é às 13h. Já nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro, os jogos iniciam às 16h, então o expediente irá até 15h. O Ministério da Economia também deatalhou sobre o expediente dos servidores federais.

"Lembro que os serviços essenciais estarão garantidos à nossa população", acrescentou a gestora.

Confira o colendário do grupo do Brasil (G) da Copa do Mundo:

1ª rodada

24/11 às 7h - Suíça x Camarões

24/11 às 16h - Brasil x Sérvia

2ª rodada

28/11 às 7h - Camarões x Sérvia

28/11 às 13h - Brasil x Suíça

3ª rodada

02/12 às 16h - Camarões x Brasil

02/12 às 16h - Sérvia x Suíça