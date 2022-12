Governo do Catar faz contato com Brasil sobre prisão de humorista Fábio Rabin

A embaixada brasileira em Doha, no Catar, recebeu contato do governo do país árabe para tratar da prisão do humorista Fábio Rabin. O artista foi detido na última segunda-feira (5), durante a vitória do Brasil por 4 a 1 contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022.

A informação é do Uol. O Catar investiga se o humorista fez uma reclamação formal sobre o caso - a detenção ocorreu porque a polícia local indicou que o brasileiro estava bêbado, o que foi negado pelo acusado, que foi solto em seguida.

Segundo o Uol, Rabin ficou numa tenda montada nos arredores do estádio, para onde a polícia local leva torcedores alcoolizados — por lei, é proibido consumir bebida alcoólica no país. Além disso, o portal informou que o brasileiro chorava bastante e apresentava um discurso um tanto quanto incoerente aos policiais.

Nas redes sociais, Rabin pediu desculpas aos seguidores pelo "susto" e disse que "o importante é que o Brasil goleou" a Coréia do Sul. "Tentei me comunicar com os locais aqui, não consegui, para falar do meu ingresso, sobre o setor que eu estava, não deu certo. Acabei ficando preso numa salinha, me desesperei", desabafou.

Horas antes da situação, ele gravou uma transmissão ao vivo horas antes se mostrando bastante abalado, temendo pela vida. O vídeo repercutiu no Twitter:

Negou embriaguez

Ao Uol, no local, Rabin negou ter se embriagado. Porém, no momento da abordagem, o portal apurou com amigos do artista que ele havia bebido o suficiente para mal conseguir andar.

A esposa do humorista, Camila Pinheiro, falou nas redes sociais que soube da detenção do marido da mesma forma que os seguidores dele. "Já passei mal, não sei nem explicar o nível de estresse que passei hoje aqui. Fiquei sabendo do mesmo jeito que vocês: que aconteceu alguma coisa no Catar, que prenderam o Fábio, que ele fez a live chorando e pedindo ajuda", desabafou.

Quem é Fábio Rabin?

Fábio Rabin Copeliovitch é ator, humorista, apresentador e ex-VJ da MTV Brasil. Ele é conhecido por fazer apresentações de stand-up comedy por todo o Brasil.