Goleiro de Camarões é cortado da Copa do Mundo por questões disciplinares

O goleiro André Onana foi cortado da delegação de Camarões na Copa do Mundo. Titular da seleção africana, o atleta de 26 anos não atua mais pela equipe no Mundial do Catar, sendo substituído por Devis Epassy já contra a Sérvia, nesta segunda-feira (28), às 7h, no Estádio Janoub, pelo Grupo G.

A expulsão não foi oficializada, mas o atleta é ausência nos relacionados. Os motivos seriam por questões disciplinares. Antes do jogo, o presidente da entidade, o ex-jogador Sammuel Eto’o, acompanhou o elenco no hotel e conversou com com cada um dos jogadores antes da partida.

Além de Devis Epassy, que atua no Abha, da Arábia Saudita, Camarões conta também com Simon Ngapandouetnbu, do Olympique de Marseille-FRA. Onana estava escalado para a coletiva do domingo (27), mas foi ausente. Deste modo, o técnico Rigobert Song ficou sozinho com a imprensa.

No Grupo G, Camarões estreou com derrota para a Suíça por 1 a 0. A equipe também disputa vaga nas oitavas de final com Brasil e Sérvia, que completam o chaveamento.