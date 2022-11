Goleada da Espanha é maior em Copas do Mundo desde o 7 a 1 sofrido pelo Brasil

A seleção da Espanha massacrou impiedosamente a seleção da Costa Rica e rompeu um marco negativo da Seleção Brasileira. Não é mais o 7 a 1 contra a Alemanha a maior goleada recente em mundiais. A marca passou incólume ao mundial da Rússia, em 2018, mas finalmente foi quebrada pela Fúria.

A goleada de 7 a 0 contra a equipe da América Central já é a maior registrada na Copa do Mundo do Catar. Antes, a Inglaterra goleou o Irã por 6 a 2, e a França venceu a Austrália por 4 a 1.

Com o resultado, a Espanha larga na frente no grupo E, dividindo a liderança com o Japão, que surpreendeu a Alemanha vencendo por 2 a 1, de virada.