Golaço de Richarlison na estreia do Brasil na Copa do Mundo foi treinado; assista lances

Richarlison brilhou na vitória da Seleção Brasileira contra a Sérvia por 2 a 0, nesta quinta-feira (24), com dois gols no 2º tempo, na estreia canarinha na Copa do Mundo de 2022. O último lance, inclusive, foi um golaço: dominou a bola na grande área e emendou um voleio. O curioso é que o centroavante tinha ensaiado a jogada e acertado nos treinos.

Na última semana antes do Mundial, a delegação do Brasil realizou treinos preparatórios no CT da Juventus, na Itália. O atacante do Tottenham então recebeu um cruzamento da direita e, de primeira, acertou o chute.

O próprio atleta relembrou a situação na coletiva pós-jogo. "Eu fiz um (gol) parecido nos treinamentos, na Itália. Se faz no treino, faz no jogo. Tive a oportunidade de dar um voleio e acertar um belo chute. Quero mais”, afirmou.

Compare os lances de Richarlison