Gavi faz golaço e se torna o jogador mais jovem a marcar pela Espanha em Copas; veja vídeo

Uma das jovens promessas do futebol mundial, o meio campista da Seleção Espanhola, Gavi, entrou para a história como o jogador mais jovem a marcar pela Espanha em uma Copa do Mundo. Com apenas 18 anos, 3 meses e 18 dias completos, o garoto fez o quinto gol na vitória de La Furia em cima da Costa Rica nesta quarta-feira (23).

Contra Keylor Navas, Gavi se torna um dos jogadores mais jovens a fazer gol na história das Copas, e o mais jovem da Espanha!



No ranking geral, ele fica como o terceiro jogador mais jovem a marcar na história da Copa do Mundo, atrás de Pelé e Manuel Rosas. Além do gol, o camisa 9 dos rojos deu uma assistência na goleada por 7x0. O craque foi eleito o melhor em campo no confronto.

Gavi surgiu nas categorias de base do Barcelona e desde o ano passado atua no time profissional dos catalães. Ele vem sendo uma peça importante no meio campo montado pelo técnico espanhol Luis Enrique.

Essa foi a primeira vez que a Espanha entrou em campo em um Mundial com dois titulares abaixo dos 20 anos, o outro jovem é o, também meio campista, Pedri (Barcelona), de 19 anos. Inclusive, os dois foram os últimos vencedores do prêmio Golden Boy que premia o melhor jogador abaixo dos 21 anos na temporada.