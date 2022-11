Galvão Bueno tem alta após Covid-19, mas não estará na abertura da Copa; entenda

O narrador Galvão Bueno não participará da abertura da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1986. Diagnosticado com Covid-19 na última semana, ele anunciou, em edição do programa Globo Esporte desta quarta-feira (16), que adiou a viagem ao Catar por conta doença.

Na abertura dos jogos, quem fará a apresentação será o narrador Luiz Roberto, ao lado dos comentaristas Caio Ribeiro e Roger Flores na transmissão de cerimônia de abertura dos jogos.

Viagem ao Catar

Entretanto, Galvão já estará presente no primeiro jogo da Seleção Brasileira, que disputa contra a Sérvia. Nas redes sociais, ele revelou que estava deixando o hospital e indo para casa, aguardando apenas o resultado negativo do teste de Covid.

Galvão estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por três dias. O narrador foi diagnosticado com a doença na útima sexta (11) e foi internado para tratar a doença com mais cuidados.