Galvão Bueno recebe homenagem antes da final da Copa do Mundo e brinca: 'acho que não vou narrar'

O narrador Galvão Bueno ganhou uma homenagem da Rede Globo antes da final da Copa do Mundo de 2022, entre Argentina x França, neste domingo (18), no estádio Lusail, no Catar. O profissional, que narra a última partida pela emissora, teve momentos da carreira relembrados.

Ao todo, Galvão narrou 13 Mundiais, construindo bordões como ‘Bem, Amigos’ e acompanhando a Seleção Brasileira nos títulos históricos de 1994 e 2002. "Já estou no estádio para minha última transmissão de Copa do Mundo em TV aberta! Jogão, mas tô me sentindo meio esquisito! Acho que não vou narrar pra não ser a última. Agora sei como o Arnaldo se sentiu na Rússia", disse.

Para complementar a homenagem, Galvão foi posicionado à beira do gramado do jogo, próximo dos atletas em aquecimento - um local inédito na carreira para iniciar a transmissão. Os comentaristas são os ex-jogadores Caio Ribeiro e Róger Flores.

Aos 72 anos, o narrador renovou com a emissora até 2024, mas apresentará novas atividades, se afastando das narrações. O carioca será a “voz” de produtos e chamados institucionais da Globo, além de comandar apresentações e programas especiais.

Adnet imita Galvão Bueno

As homenagens para Galvão Bueno também ocorreram no programa Esporte Espetacular, da Rede Globo. Direto do Catar, o narrador conversou com o humorista Adnet, que costuma imitá-lo. Assim, a emissora fez o 'Multiverso do Galvões', com essas duas versões do profissional: o original e o sósia.