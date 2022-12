Fred, do Desimpedidos, volta para o Catar após dias no Brasil e explica 'polêmica' com Boca Rosa

O apresentador do canal Desimpedidos, Fred, voltou ao Catar para a reta final da Copa do Mundo após retornar ao Brasil para ficar com o filho. Na internet, os boatos eram que o produtor de conteúdo teria retornado para ficar com o filho, enquanto a ex-mulher Bianca Andrade, a influencer Boca Rosa, teria ido para a Farofa da Gkay, evento que acontece em Fortaleza.

Ao anunciar que retornaria ao país do Oriente Médio, Fred também esclareceu a polêmica levantada nas redes sociais.

"Vou aproveitar para falar da "saga" criada em cima dessa minha volta ao Brasil no meio da Copa. Só voltei porque estava com saudades do meu filho. Estava programado para eu ficar 36 dias trabalhando lá, mas no meio do projeto deu saudades do meu filho. Dei um jeito e voltei para ficar com ele pelo menos alguns dias", afirmou.

Boa relação com Boca Rosa

Segundo Fred, o retorno ao Brasil nada teve a ver com a 'agenda' da ex-esposa Boca Rosa:

"Criaram um monte de teorias: falaram que eu voltei por causa da Farofa da Gkay, que honestamente nem sabia que estava acontecendo, falaram que a Bianca iria para a Farofa e tinha que deixar o filho com alguém e eu tive que voltar. Gente, pelo amor de Deus. Disseram que eu voltei para pagar de bom pai, e que faço questão de mostrar que eu sou um bom pai para prejudicar a imagem da Bianca na mídia. Acho que vocês não fazem ideia de quão boa é minha relação com a Bianca. E se fosse isso (ida de Boca Rosa para a Farofa da Gkay), estava tudo bem, é o trabalho dela. Então parem de inventar coisa", completou.

Fred explicou que a visita ao filho foi possível por conta da classificação antecipada do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo. Por coincidência, o período coincidiu com a ida de Boca Rosa para Fortaleza, onde acontece a Farofa da Gkay. Daí, as teorias sobre a possível vinda de Fred foram criadas.