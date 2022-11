França não terá substituto para Benzema na Copa do Mundo, anuncia treinador

A França não anunciará um substituto para o atacante Karim Bezema, cortado da Copa do Mundo de 2022, do Catar, por conta de uma lesão no treino da equipe no último sábado (19). A decisão foi anunciada pelo técnico da seleção, Didier Deschamps, em entrevista ao canal francês Téléfoot.

Didier Deschamps Técnico da França “É um golpe duro. Karim tinha feito tudo, nós também. Num gesto inofensivo, sentiu dores musculares. Os exames confirmaram uma lesão muito grande para os prazos que nós temos. Eu não vou substituí-lo, 25 jogadores é suficiente para uma Copa do Mundo”.

A Copa de 2022 é a primeira com uma lista de 26 jogadores - em situação definida após a pandemia de Covid-19. Antes, os países indicavam grupos com 23 jogadores para formar os respectivos times.

No âmbito geral, Benzema é mais uma das diversas baixas da França no torneio. Antes, o zagueiro Kimpembe, os volantes Pogba e Kanté, e o atacante Nkunku já tinham sido cortados por contusões.

Caminho na Copa

Aos 34 anos e artilheiro do Real Madrid, Bezema conquistou a Bola de Ouro, de melhor jogador do mundo, da temporada de 2021-2022 em outubro. Titular da seleção, era a dupla de ataque com Mbappé, do Paris Saint-Germain (PSG). O time francês é o atual campeão mundial e tenta o 3º título após 1998 e 2018.

No Grupo D, estreia contra a Austrália, na terça-feira (22), às 16h (de Brasília). Os demais adversários presentes no chaveamento e brigando por classificação são: a Dinamarca e a Tunísia.