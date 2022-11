França x Dinamarca ao vivo pela Copa do Mundo: acompanhe em tempo real

Na tarde deste sábado, (26), França e Dinamarca retornam aos gramados para sua segunda rodada na Copa do Mundo do Catar. O jogo é válido pelo Grupo D e já pode indicar os possíveis classificados para as oitavas de final do Mundial. As equipes estão se enfrentando no estádio 974.

Para a partida a França chega de vitória por 4 a 1 contra a Austrália e lidera o Grupo D. Por outro lado, a Dinamarca chega de empate contra a Tunísia em 0 a 0 e ocupa a 3ª posição do grupo.

Segundo o jornal "L'Equipe" a França terá mudanças para o confronto. Didier Deschamps em seu útimo treino trabalhu com Koundé e Varane, substituindo Pavard e Konaté. Além da ausência de Lucas Hérnandez, lesionado. Theo Hernández deve ir pra o jogo.

A Dinamarca terá apenas Thomas Delaney fora da partida.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Globo, SporTV, SporTV 2 e Fifa+.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

França: Lloris; Pavard, Konate (Varane), Upamecano e Theo Hernández; Tchoauméni, Rabiot e Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud. Técnico: Didier Deschamps

Dinamarca: Schmeichel; Joachim Andersen, Kjaer e Andreas Christensen; Rasmus Kristensen, Hojbjerg, Dammsgaard, Joachim Maehle e Eriksen; Skov Olsen e Dolberg. Técnico: Kasper Hjulmand

FRANÇA X DINAMARCA | FICHA TÉCNICA

Horário: 13h

Data: 26/11/2022

Local: Estádio 974

Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia)

Assistentes: Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz (Polônia)

Árbitro de Vídeo: Tomasz Kwiatkowski (Polônia)

OUTRO JOGO DO GRUPO D

Hoje, Tunísia e Austrália, também do Grupo D, se enfrentaram. Às 7h, as seleções foram a campo no Al Janoub e a Austrália levou a melhor, venceu por 1 a 0.