Filho de Messi viraliza na internet por travessura nas arquibancadas da Copa do Mundo; veja vídeo

Durante a partida entre Argentina x Austrália, no último sábado (03), Lionel Messi foi o cara do jogo e protagonizou dentro de campo. Nas arquibancadas, outro membro da família foi quem chamou atenção. Mateo Messi, filho do argentino, levou bronca da mãe Antonela Rocuzzo após arremessar um chiclete na direção da torcida argentina no Catar.

Nas imagens, que viralizaram neste domingo (04), o pequeno se mostra impaciente com os celulares virados para a família e assim que a mãe se descuida, ele joga o chiclete.

O MATEO TACANDO CHICLETE NOS ARGENTINO KKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/Pv7UiFzWAp — messi depre (@leomessidepre) December 4, 2022

O garotinho tem sete anos de idade e sempre protagoniza cenas hilárias nas arquibancadas quando acompanha os jogos do pai, assim como nas redes sociais do casal.

MATEO MESSI cumple 5 años y teníamos que recordar todas sus travesuras 😇🎂 pic.twitter.com/6p0Vh0W3Dk — TyC Sports (@TyCSports) September 11, 2020

Em entrevistas antigas, Messi já havia revelado que Mateo é seu filho mais travesso. O craque ainda tem Thiago, de 10 anos, e Ciro, de quatro.

Legenda: Pequeno estava ao lado dos irmãos e dos primos em jogo decisivo da Argentina Foto: Odd ANDERSEN / AFP

A família de Messi voltará aos estádios da Copa do Mundo na próxima sexta-feira (09) quando a Argentina encara a Holanda pelas quartas de final.