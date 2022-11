Fifa pode atribuir a Cristiano Ronaldo o 1º gol da vitória de Portugal contra o Uruguai; Entenda

A Federação Portuguesa de Futebol entrou com recurso na FIFA para atribuir a Cristiano Ronaldo o primeiro gol de Portugal na vitória em cima do Uruguai, em jogo da Copa do Mundo do Catar, nesta segunda-feira (28). A seleção venceu por 2 a 0 com dois tentos de Bruno Fernandes. Caso a decisão seja revertida, o camisa 7 poderá se tornar um dos maiores artilheiros da equipe em Mundiais.

Entenda o lance

Depois de dar o primeiro gol a CR7, a entidade do futebol voltou atrás e atribuiu o lance ao companheiro dele. Na jogada, o camisa 8 ajeita a bola e chuta de fora da área, levantando a bola na direção do gol. Cristiano sobe para o cabeceio e marca. Durante a comemoração, os demais jogadores abraçaram o astro.

No entanto, em revisão, a FIFA explica que o jogador não tocou a bola durante o cabeceio. Assim, o gol foi dado para Fernandes. A Federação Portuguesa de Futebol pediu reavaliação do lance e aguarda resposta da entidade máxima do futebol.

Caso a FIFA volte atrás da decisão, Cristiano Ronaldo vai se igualar a Eusébio como maior artilheiro da seleção de Portugal em Copas do Mundo, com nove gols. Nas redes sociais, o camisa 7 celebrou a vitória que classificou a equipe para as oitavas de final de forma antecipada.

"Grande trabalho, equipe! Frente a um adversário de grande mérito, fizemos valer a nossa força e a nossa qualidade. Vamos em frente! Estamos na luta e o nosso sonho continua bem vivo! Força, Portugal!"