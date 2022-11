Fifa pede que seleções esqueçam política e foquem no futebol durante a Copa do Mundo

Um carta enviada pela Fifa para as seleções que irão disputar a Copa do Mundo do Catar levantou uma polêmica no meio do futebol. Segundo o documento obtido pela emissora britânica Sky News, o pedido é para o foco ser o futebol e não na política. A ideia é amenizar críticas ao Catar, sede da competição.

A carta é assinada pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, e pela secretária-geral, Fatma Samoura. O ponto central do documento é amenizar as críticas ao Catar, que, segundo ONGs, tem violado leis trabalhistas, assim como pelas leis que criminalizam as relações entre pessoas do mesmo sexo.

“Por favor, vamos focar no futebol! Sabemos que o futebol não vive no vácuo e estamos igualmente cientes de que existem muitos desafios e dificuldades de natureza política em todo o mundo. Mas, por favor, não permita que o futebol seja arrastado para todas as batalhas ideológicas ou políticas que existem”, diz um trecho da carta.

A carta acrescenta ainda que o “respeito mútuo” e a “não discriminação” já fazem parte dos valores do futebol.