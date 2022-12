Federação Francesa vai apresentar queixas contra ofensas racistas sofrida por jogadores franceses

A Federação Francesa de Futebol (FFF) condenou nesta terça-feira, (20), as mensagens "racistas e de ódio" contra os jogadores dos 'Bleus' após a final da Copa do Mundo do Catar contra a Argentina e anunciou que vai apresentar queixas contra os agressores.

"Após a final da Copa do Mundo, vários jogadores da seleção francesa foram alvo de comentários racistas e de ódio inaceitáveis nas redes sociais. A FFF condena esta atitude e apresentará queixas contra os autores", escreveu a entidade no Twitter.

A la suite de la finale de la Coupe du monde, plusieurs joueurs de l’Equipe de France ont fait l’objet de propos racistes et haineux inacceptables sur les réseaux sociaux.



La FFF les condamne et va porter plainte contre ses auteurs. pic.twitter.com/IrpaI246Es — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 20, 2022

A equipe de Didier Deschamps ficou com o vice campeonato no Mundial após perder nos pênaltis para a albiceleste e os jogadores que erraram suas cobranças, Kinglsey Coman e Aurelien Tchouameni, foram alvo das ofensas racistas nas redes sociais.

Na segunda-feira, (19), o Bayern de Munique, equipe de Coman, mostrou seu apoio ao atacante.

FC Bayern strongly condemn the racist comments made towards Kingsley Coman.



The FC Bayern family is behind you, King. Racism has no place in sport or our society. pic.twitter.com/9Mvhrt0Zc9 — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) December 19, 2022

"A família FC Bayern está com você, King. O racismo não tem lugar no esporte ou na nossa sociedade", escreveu o clube alemão em sua conta no Twitter.

A situação é recorrente, uma vez que Kylian Mbappé já havia denunciado as ofensas racistas que sofreu durante a Eurocopa, após perder um pênalti contra a Suíça.