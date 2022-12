Faz mais, Brasil: conheça Gil Bala e a música que promete ser o sucesso da Copa do Mundo

Numa era de streamings de música, vários hits foram lançados no contexto da Copa do Mundo de futebol e da Seleção Brasileira. Mas foi de um idoso do bairro carente de Cosme de Farias, em Salvador (BA), que surgiu um grande sucesso nas redes sociais: "Faz mais, Brasil".

A música foi composta por Gil Bala, um idoso em situação de miséria. Ele gravou um vídeo que rapidamente viralizou. Composição traz o ritmo de marchinha carnavalesca, tal qual os grandes sucessos de músicas que embalaram a Amarelinha no contexto dos mundiais.

Escute a música e confira a letra:

"Se liga aí

Já são mais de duzentos milhões

De corações sedentos por novas emoções

Quando a bola rolar

É no gramado do Catar

Canarinho segue o ninho

Pro seu canto entoar

O torcedor é gol e é explosão

É vibrar, pular, cantar

Se jogar nesse refrão

Faz mais, Brasil

Faz mais, Brasil

Vamo, nessa a hora é hexa

O novo som surgiu"

Parcerias digitais

Rapidamente, surgiram versões remix da composição de Gil Bala. O produtor musical Atilakw foi um dos que deixaram a música ainda mais interessante.

O autor do vídeo que revelou Gil Bala, Anderson Bispo, que se denomina 'Branco da Comunidade', mostrou a situação de Gil Bala em Salvador e pediu doações.

"É um lugar muito insalubre como vcs poderão acompanhar no vídeo é aqui que ele faz e escreve as suas músicas . Quero pedir a gentileza de vcs, que se sentirem tocado por Deus, a estender a mão amiga pra ajudar o nosso amigo, irmão, compositor do faz mais Brasil".