Fãs de Brasil e Argentina brigam em cemitério na Índia; veja vídeo

O confronto entre indianos torcedores de Brasil e Argentina se tornou viral nas redes sociais nesta segunda-feira (21). A briga aconteceu na cidade de Querala, em um cemitério local. A cena fica ainda mais inusitada pela presença de apoiadores das seleções de Portugal e Inglaterra, que observam a confusão e alguns até interveem com bandeiradas.

A random group fight broke out between Argentina and Brazil fans in Kerala, India pic.twitter.com/d10sPr3Ev3 — cfcTom (@Cfctom123) November 21, 2022

Segundo o jornal indiano Mathrubhumi, a polícia local está analisando as imagens e investiga o caso.

A índia nunca disputou uma Copa do Mundo, por isso, é comum que os habitantes do país acolham outras seleções para torcer. Como Brasil e Argentina, historicamente, disputam grandes competições e produzem craques do futebol mundial, ambas as seleções possuem muito apelo entre os indianos.

Messi e Neymar, inclusive, ganharam homenagens no país para o Mundial no Catar.

En Instagram nos llegó este video desde Kerala, India.



Locura total por Messi y Argentina. 🇦🇷🐐



"No puedo describir la emoción que significa con palabras", nos dijo Abhiram. La magia del fútbol👏 pic.twitter.com/vWikYEiUmT — AFAestudio (@AFAestudio) November 21, 2022

Another 45 foot cutout of Neymar has been spotted in Kerala, India 🇮🇳



🤩🤩🤩 pic.twitter.com/yTNUBzg3T6 — ⋆𝗡𝗲𝘆𝗺𝗼𝗹𝗲𝗾𝘂𝗲 🇧🇷 (@Neymoleque) November 14, 2022

O Brasil estreia na Copa na próxima quinta-feira (24) e a Argentina entra em campo nesta terça-feira (22).