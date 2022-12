Famosos lamentam eliminação do Brasil na Copa

A eliminação dolorosa do Brasil na Copa do Mundo de 2022, nas quartas de final, deixou um clima de tristeza nas redes sociais, nesta sexta-feira (9). Diversos famosos lamentaram a derrota nos pênaltis para a Croácia.

O cantor Luciano, da dupla com Zezé Di Camargo, lamentou que 'não foi dessa vez' que o hexa chegou. "Cabeça erguida seleção, e vamos esperar a próxima", afirmou.

A cantora Ludmilla fez uma série de publicações após a partida e disse que atingiu "um nível de tristeza inédito hoje". Luísa Sonza também expressou a tristeza com o resultado.

O apresentador Luciano Huck compartilhou uma foto da seleção brasileira e ressaltou que tem esperança para a copa de 2026 "Tem um país e uma taça esperando por nós até lá", disse.

Lázaro Ramos, ator, publicou uma foto com semblante triste e brincou com o nome do técnico Tite na legenda.

Já o humorista Whindersson ironizou as supostas previsões de que o Brasil disputaria a final da copa com a França. Enquanto a cantora Any Gabrielly disse estar de luto.

A atriz Dani Suzuki também compartilhou uma mensagem de esperança: "A vida é isso. Nem sempre a vitória vem na hora que desejamos", disse.

A influenciadora Jade Picon disse não acreditar no resultado. E a cantora Mari Fernandez compartilhou uma foto chorando e brincou: "nem pelo meu ex eu sofri assim".

Além de lamentar o resultado, a atriz Fernanda Paes Leme criticou a atitude do técnico Tite de deixar o campo após a derrota dos pênaltis.