Everaldo Marques se consolida como narrador das "zebras" da Copa do Mundo do Catar; entenda

O narrador Everaldo Marques se consolidou como a voz das "zebras" da Copa do Mundo do Catar. Titular do SporTV em transmissões do Mundial, "Evê" narrou vitórias da Arábia Saudita, Japão, Marrocos, Tunísia e Coreia do Sul contra seleções badaladas na disputa pelo título.

Nesta terça-feira (6), Everaldo Marques conduziu a vitória e classificação às quartas de final de Marrocos contra a Espanha.

Nas redes sociais, o narrador do SporTV brincou com a "fama" adquirida ao longo da competição. Em sua defesa, Everaldo Marques garantiu que não está escalado para jogos do Brasil na Copa do Mundo.

"Não narro nenhum jogo do Brasil na Copa, fiquem tranquilos…", escreveu.

Veja "zebras" narradas por Everaldo Marques

Arábia Saudita 2 x 1 Argentina (1ª rodada do Grupo C)

Alemanha 1 x 2 Japão (1ª rodada do Grupo E)

Bélgica 0 x 2 Marrocos (2ª rodada do Grupo F)

Tunísia 1 x 0 França (3ª rodada do Grupo D)

Coreia do Sul 2 x 1 Portugal (3ª rodada do Grupo H)

Marrocos 0 (3) x (0) 0 Espanha (Oitavas de final)

Veja repercussão das narrações de Everaldo Marques nas redes sociais

