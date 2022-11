Escalação do Brasil tem Vini Júnior e Neymar para estreia na Copa do Mundo contra Sérvia; confira

A Seleção Brasileira está escalada para a estreia na Copa do Mundo de 2022 contra a Sérvia. A partida ocorre nesta quinta-feira (24), às 16h, no Estádio de Lusail, em Doha, no Catar, e o técnico Tite escalou a equipe nacional com quatro atacantes: Neymar, Vini Junior, Richarlison e Raphinha.

O meio-campo tem Casemiro e Lucas Paquetá. Já o sistema defensivo é formado por: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro. A formação é 4-2-3-1, com Neymar na armação.

A partida é válida pela 1ª rodada do Grupo G. Os demais adversários são Suíça e Camarões, que se enfrentaram nesta quinta, com vitória suíça por 1 a 0.

Escalação do Brasil

Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Lucas Paquetá; Neymar, Vini Junior e Raphinha; Richarlison. Técnico: Tite.

Escalação da Sérvia

Milinkovic-Savic; Pavlovic, Veljkovic, Milenkovic e Gudelj; Lukic, Zivkovic, Mladenovic e Savic; Tadic e Mitrovic. Técnico: Stojkovic.