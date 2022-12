Embaixador da Coreia do Sul viraliza ao cantar 'Evidências' após jogo do Brasil; veja vídeo

Apesar da derrota da Coreia do Sul para a Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo, nesta segunda-feira (5), o embaixador do país asiático no Brasil, Lim Ki-mo, não desanimou e curtiu mesmo assim o clima de festa no futebol. Em Brasília, na companhia de amigos, o diplomata cantou a música 'Evidências', da dupla Chitãozinho & Xororó, e viralizou nas redes sociais. As informações são do Correio Braziliense.

O vídeo do representante coreano cantarolando o "hino" brasileiro, bem como a canção 'Cheia de Manias', do Raça Negra, após o fim da partida, encantou a internet.

Os próprios convidados do diplomata, que tem 57 anos de idade, se encarregaram de registrar as cenas mais engraçadas e de ajudar Ki-mo a se soltar ao microfone. Assista:

Quem é Lim Ki-mo?

Ele é o embaixador da Coreia do Sul no Brasil. Nascido em Busan, na região metropolitana portuária do país asiático, é doutor em relações internacionais e administração pública.

Em entrevista ao Uol em maio deste ano, o diplomata disse que, durante a vida acadêmica, dividia o tempo entre leituras, estudos e cantos no karaokê. "Foi amor à primeira vista", disse, sobre as músicas brasileiras.