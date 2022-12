Eden Hazard anuncia aposentadoria da seleção da Bélgica aos 31 anos

Após o fiasco na Copa do Mundo do Catar, quando a Bélgica foi eliminada na fase de grupos do torneio, o meia belga Eden Hazard, do Real Madrid, anunciou aposentadoria da seleção nacional.

No Instragram, o meia fez um post de agradecimento pelas oportunidades e pela parceria com a seleção nacional desde 2008. "Uma página vira hoje... Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo vosso apoio interminável.. Obrigado por toda a felicidade compartilhada desde 2008. Decidi acabar com minha carreira internacional. A sucessão está pronta. Vou sentir saudades de vocês...", disse.

Pelos Diabos Vermelhos, Hazard foi convocado pela primeira vez em 2008. De lá para cá, foram 125 jogos, com 33 gols marcados. Com liderança técnica do meia, a Bélgica chegou às quartas de final na Copa de 2014, no Brasil, e atingiu o seu ápice na Copa de 2018, na Rússia, quando eliminou a Seleção Brasileira nas quartas e chegou às semis.

Rumo à aposentadoria

Como jogador de clube, Hazard passou há algum tempo do auge, quando foi seguidamente o melhor jogador da Premier League vestindo a camisa do Chelsea. Após se transferir para o Real Madrid, em 2019, colecionou lesões e ficou longe da forma ideal.

No entanto, segue no elenco merengue e tem sido opção do técnico Carlo Ancelotti para reforçar o time durante os jogos vindo do banco de reservas.