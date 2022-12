'É uma conquista extraordinária chegar à final do Mundial' diz Messi

O capitão e craque argentino, Lionel Messi, disse nesta terça-feira que é uma conquista extraordinária chegar à final da Copa do Mundo do Catar, após a vitória por 3 a 0 sobrea Croácia nas semifinais.

"É uma conquista extraordinária o que estamos fazendo. É uma alegria enorme para todo o país. Como fizemos durante todo o Mundial, vamos dar o máximo e tentar fazer de tudo para levar (a Copa do Mundo). Mas vamos aproveitar isso, que é grandioso", disse Messi ao canal argentino TyC Sports após o jogo no estádio Lusail,em Doha.

Legenda: Messi marcou um gol e deu uma assistência contra o Croácia, sendo decisivo para a Argentina Foto: Divulgação / Argentina

A Albiceleste jogará no domingo contra França ou Marrocos sua sexta final de Mundial, das quais venceu em 1978 e 1986, no auge de Diego Maradona. Escolhido o melhor jogador da partida, Messi está em grande forma, embora não afirme que este é asua melhor Copa do Mundo, sua quinta participação.

"Estou desfrutando muito e por sorte posso ajudar o grupo para as coisas darem certo", disse o até agora artilheiro do Mundial com cinco gols, ao lado do francês Kylian Mbappé, seu companheiro de Paris Saint-Germain.

Apoio da torcida e família

O astro, autor do primeiro gol da Albiceleste, acrescentou que "é uma loucura" o apoio dos torcedores desde o início do torneio e ressaltou que "quando perdemos, dissemos para confiarem em nós (2 a 1 na estreia contra a Arábia Saudita) porque sabemos o que este grupo pode dar. A Argentina volt aa uma final de Copa do Mundo e temos que desfrutar", disse o camisa 10.

Legenda: Jogadores argentinos comemoram com a torcida a classificação para a decisão da Copa Foto: Divulgação / Argentina

Messi disputará sua segunda final de Mundial depois da derrota da Argentina por 1 a 0 par aa Alemanha no Brasil,em 2014. "Este grupo é uma loucura,conseguimos",comemorou o camisa 10 apósa vitória sobre a Croácia. Messi, de 35 anos, dedicou a classificação a sua família e ao povo argentino.

"Minha família é tudo para mim, me acompanha sempre. Passamos momentos difíceis, passamos momentos bons,e hoje vivemos um momento espetacular, então estou aproveitando com eles e com todo o povo que está na Argentina, que não tenho dúvida de que deve ser uma loucura também",afirmou.