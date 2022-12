Dominik Livaković defende Croácia no próximo jogo contra Brasil; veja os recordes do goleiro

O goleiro Dominik Livakovic foi o grande herói da classificação da Croácia para as quartas de final da Copa do Mundo ao defender três das quatro cobranças na disputa de pênaltis contra o Japão em confronto na tarde desta segunda-feira (5). Após o empate em 1 a 1, os croatas superaram os japoneses nos pênaltis por 3 a 1 - com o arqueiro fazendo 3 defesas, igualando o recorde de penalidades defendidas em disputas nas penalidades máximas.

Ao defender os três pênaltis contra o Japão, Livakovic igualou o recorde do compatriota Subasic, na Copa do Mundo de 2018, contra a Dinamarca. Antes, o goleiro português Ricardo, em 2006, contra a Inglaterra, também defendeu três cobranças em uma disputa de pênaltis, sendo o primeiro a alcançar tal feito.

Assim, Livakovic está no caminho do Brasil. já que brasileiros e croatas se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo, no dia 9, às 12 horas no Estádio da Educação.

Legenda: Livaković foi o herói da classificação da Croácia paras as quartas da Copa do Mundo Foto: Divulgação / FIFA

Mais sobre Livakovic

Goleiro do Dínamo Zagreb, Livakovic tem 27 anos e foi um dos reservas da Croácia na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, quando não entrou em campo. Subasic era o titular na competição, que terminou com o vice-campeonato da seleção croata.

Após o fim do Mundial, Subasic anunciou a aposentadoria da seleção croata, abrindo o caminho para os reservas. Na linha de sucessão natural, Livakovic era o número 2, atrás de Kalinic.

No entanto, o goleiro do Dínamo Zagreb aproveitou melhor as chances e se tornou titular a partir do terceiro jogo das Eliminatórias para a Eurocopa 2020, contra o País de Gales, em 8 de junho de 2019.