Diretor técnico de TV britânica morre durante cobertura da Copa no Catar

Roger Pearce, diretor técnico da emissora britânica ITV, faleceu nesta segunda-feira (21), durante cobertura da Copa do Mundo 2022, no Catar. A causa da morte não foi divulgada.

Ele trabalhava no canal televisivo há 43 anos e participou de inúmeras coberturas esportivas, segundo o portal do Reino Unido The Mirror. Esta era a oitava participação de Roger em coberturas da Copa do Mundo.

A morte de Roger foi anunciada pelo âncora esportivo Mark Pougatch, minutos antes da transmissão do jogo entre País de Gales e Estados Unidos.

"Roger e seu time são as pessoas brilhantes que levam imagens até sua casa e fazem tudo acontecer. Ele era profundamente respeitado na indústria televisiva de transmissão esportiva", disse Mark.

"Para ITV, ele foi fundamental no planejamento logístico e transmissão das copas do mundo de Rugby, assim como as copas do mundo de Futebol e as eurocopas", completou o âncora.

O diretor esportivo da ITV, Niall Sloane, disse que a equipe está devastada com a morte de Roger. "Nossos pensamentos estão com a sua família e aqueles próximos a ele", disse.

Um amigo de Pearce afirmou que ele iria se aposentar em cinco semanas, após sua última missão na cobertura da Copa do Mundo.