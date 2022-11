Diego Ribas, ex-Flamengo, será comentarista da Globo em Argentina x Arábia Saudita na Copa do Mundo

O ex-jogador Diego Ribas estreará como comentarista na Rede Globo nesta terça-feira (21) em Argentina x Arábia Saudita, pela 1ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo do Catar. A bola rola às 7h (horário de Brasília).

Aposentado dos gramados nesta temporada, após conquistar a Copa do Brasil e a Taça Libertadores da América pelo Flamengo, o ex-jogador assinou com a emissora carioca para comentar os confrontos do Mundial.

Na última quinta-feira (17), o Diego Ribas gravou um piloto com a narradora Renata Silveira. A cúpula esportiva da Rede Globo aprovou a performance do ex-Flamengo. As informações são do portal UOL.

A narração de Argentina x Arábia Saudita será de Cléber Machado.