Destaque na Copa do Mundo, Richarlison se solidariza com vítimas de ataque no Espírito Santo

O atacante brasileiro Richarlison, destaque da estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar, com dois gols, publicou em seu perfil no Twitter uma mensagem se solidarizando com as vítimas do ataque armado a escolas na cidade de Aracruz, no Espírito Santo. O atacante da Seleção Brasileira, de 25 anos, é natural de Nova Venécia, também no Espírito Santo, e demonstrou apoio aos seus conterrâneos capixabas.

“Minha solidariedade e tristeza pelo que aconteceu ontem no meu estado, em Aracruz. Professoras e uma criança morta. Coisa impossível de acreditar que ainda aconteça. Muita força e carinho pras famílias e amigos”, disse o jogador da Seleção Brasil em sua conta oficial no Twitter. O ataque aconteceu na última sexta-feira (22), quando um adolescente armado invadiu escolas e deixou mortos e feridos.

Minha solidariedade e tristeza pelo que aconteceu ontem no meu estado, em Aracruz. Professoras e uma criança morta. Coisa impossível de acreditar que ainda aconteça. Muita força e carinho pras famílias e amigos 😢😢 — Richarlison Andrade (@richarlison97) November 26, 2022

ENTENDA O CASO

Duas escolas foram alvos de ataques na manhã da última sexta-feira (22). Em um dos colégios, um adolescente de 16 anos armado, usando roupas camufladas, invadiu o local, efetuou diversos disparos e fugiu. Há pelo menos três mortos e quase dez feridos, segundo o G1.

A Secretaria da Segurança Pública e a prefeitura de Aracruz informaram à Folha Vitória que o crime aconteceu por volta de 10 horas em uma escola da rede estadual, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti, e no Centro Educacional Praia de Coqueiral, da rede particular. Os disparos atingiram alunos e professores.