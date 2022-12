Destaque da Croácia, Brozovic é desfalque em treino às vésperas das quartas da Copa do Mundo

O meio-campista croata Marcelo Brozovic, titular da Croácia, ficou de fora do treino desta quarta-feira (7), às vésperas do duelo decisivo contra a Seleção Brasileira, na próxima sexta-feira (9), pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. O jogador de 30 anos é titular da Croácia e disputou todos os minutos de todas as partidas da seleção no Mundial.

A ausência do jogador na sessão de treinamento desta quarta-feira (7) foi motivada justamente pelo cansaço apresentado por Brozovic. Ele jogou os 90 minutos das três rodadas da fase de grupos, contra Marrocos, Canadá e Bélgica. Além disso, disputou toda a partida das oitavas de final, contra o Japão, duelo que foi para a prorrogação.

Apesar da ausência nos treinamentos, Brozovic não deve desfalcar a Croácia diante do Brasil. Marcelo Brozovic tem 30 anos e é um dos principais jogadores da seleção da Croácia. Ele defende atualmente a Internazionale, da Itália, clube onde está desde a temporada 2014/15. Em 2022, o meio-campista disputou 46 partidas, incluindo jogos pela Inter de Milão e pela seleção da Croácia. Ele marcou quatro gols no ano, até o momento.

MAIS PROBLEMAS NA CROÁCIA

Outro problema para o técnico da Croácia, Zlatko Dalić, é a situação do jovem defensor Josip Stanisic, de 22 anos. O lateral-direito está em tratamento de uma lesão muscular e é dúvida para o confronto decisivo das quartas de final. Apesar dos problemas, Dalić deve ter tanto Brozovic como Stanisic à disposição para o jogo contra o Brasil.