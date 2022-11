Derrota da Argentina na estreia da Copa do Mundo fez Brasil refletir, afirma Tite

A derrota da Argentina por 2 a 1 para a Arábia Saudita, na estreia da Copa do Mundo do Catar, fez Tite e o elenco brasileiro refletirem sobre as dificuldades no Mundial. O treinador cedeu entrevista antes do confronto diante da Sérvia, que abre a competição para o Brasil.

A surpreendente derrota de uma das candidatas ao título, Argentina para os sauditas, no terceiro dia da Copa, deixou muita gente de "orelha em pé". Em coletiva, o técnico brasileiro, Tite, rechaçou grife por ser uma das favoritas e ponderou sobre as dificuldades.

Tite Treinador da Seleção Brasileira "É de reflexão, sim. Respeito, porque são todas seleções, mas serve como análise, sim, como reflexão. Não há grandeza, nem facilidade maior ou menor", destacou Tite.

O treinador avalia ainda a pressão que existe em cada duelo no Mundial, seja qual for a seleção. O torneio mais disputado do mundo e com maior visibilidade são ingredientes que incrementam o psicológico de todos os elencos.

"Os jogos têm um componente emocional muito forte, a estreia ainda mais, pela expectativa que gera, é humano. Talvez, isto interfira nas expectativas do que acontece no jogo", afirmou.

A FAVORITA?

Tite considera que o Brasil irá sim em busca do título, mas afirma que os jogadores precisam reconhecer os adversários e as dificuldades. O objetivo da Seleção já foi traçado antes mesmo do início da competição, mas o comandante prega cautela.

"Se não for [vencedor da Copa], fazer o melhor. Um só vai ser campeão, mas temos que ter a sensatez e naturalidade de reconhecer que outras grandes seleções buscam este patamar. A pressão é inevitável", coloca o treinador.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O Brasil estreia na Copa do Catar na quinta-feira (24), às 16h (horáro de Brasília), contra Sérvia, no estádio Lusail. Tite deve montar a seleção com seguinte escalação: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Vini Jr. e Richarlison.