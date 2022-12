Delay com jogos da Copa do Mundo? Saiba como evitar problema

Quem está assistindo à Copa do Mundo do Qatar já deve saber o que é um delay e como é desagradável passar pela seguinte situação: você está empolgado vendo um lance de ataque e, de repente, alguém grita 'goool', antes mesmo de você visualizar o momento no seu televisor.

O delay acontece por causa da diferença entre o tempo do envio do sinal e o recebimento dele na sua televisão.

É igual quando vemos um apresentador de telejornal no Brasil fazer uma pergunta para um repórter no Japão e a resposta chegar apenas alguns segundos depois.

Diferentes tipos de plataformas, como por exemplo a TV digital, analógica e streaming, recebem as informações das partidas na Copa do Mundo em tempos distintos.

E, quanto melhor em imagem e mais complexa for a transmissão, maior será o tempo para o sinal chegar até o espectador.

O que fazer?

Para não ter delay, os torcedores terão que escolher entre ter melhor qualidade de imagem na transmissão pela TV ou saber o que aconteceu primeiro.

Se uma pessoa acompanhar a Copa em uma TV que ainda recebe um sinal analógico (mais antigo e raro no Brasil), ela saberá primeiro quem fez o gol em relação aos torcedores que assistem à partida em uma TV digital.

Da mesma forma, quem abrir mão das imagens para acompanhar a partida pelo rádio também vai saber o resultado da partida primeiro do que alguns telespectadores.

Na lista dos aparelhos com menos delay na Copa do Mundo é possível fazer até um ranking. Rádio e TV analógica aparecem primeiro, seguido de TV a cabo e, por último, streaming.