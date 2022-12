De Paul é dúvida na Argentina para duelo contra Holanda

A Argentina pode ter um desfalque de peso para o duelo de sexta-feira (9), às 16 horas contra a Holanda, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. O volante De Paul está com dores dores musculares e não participou das atividades desta quarta.

Por conta disso, De Paul fez apenas trabalhos na fisioterapia na Universidade do Catar, local que serve de concentração para os argentinos.

Ele é um dos jogadores que mais desarma na Copa do Mundo, com 20 desarmes em 4 partidas.

Treino fechado

Nesta quarta, o treinamento foi fechado à imprensa. Uma última avaliação nos atletas será realizada na véspera do confronto para que Lionel Scaloni possa fechar os 11 titulares.

Na última terça, a Argentina teve quatro baixas nos treinamentos: Além dos laterais Montiel e Tagliafico, que são reservas, Paredes e Ángel Correa também não participaram dos trabalhos.

Argentina e Holanda se enfrentam na próxima sexta-feira, no segundo jogo do dia e o segundo das quartas de final. O jogo será realizado às 16h, no Estádio Lusail.