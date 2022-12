Daniel Alves rebate críticas por convocação e avisa: 'Estou à serviço da Seleção'

Aos 39 anos, Daniel Alves foi convocado para integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Nesta quinta-feira (1), o lateral-direito comentou as críticas recebidas. Ele deve ser titular no jogo contra Camarões, nesta sexta-feira, na última rodada do Grupo G.

"Minha missão na Seleção é entregar o meu melhor em prol da Seleção. Temos 26 jogadores com a mesma capacidade de executar, mas cada momento temos um plano, e a cada momento tenho que seguir o plano. Acho que nos dois jogos que não estive o time necessitava, na minha posição, de melhor defesa. Eu sou um bom ataque (risos). Esse é o plano. Saber como joga o time e o que vai demandar do seu serviço. Estou à serviço da Seleção. Se for para tocar pandeiro, vou ser o melhor pandeirista que existe", disse.

"É normal que as pessoas contestem pela idade, por não estar no melhor momento, mas a Seleção e a Copa não é somente estar no melhor momento no clube. É estar no melhor momento dentro da Seleção. E isso que procurei fazer desde 2003, quando cheguei à Seleção pela primeira vez", explicou o jogador.

Se entrar em campo contra Camarões, Daniel vai se tornar o jogador mais velho a atuar pelo Brasil em uma Copa do Mundo. O lateral atuou em 125 partidas com a amarelinha e está na terceira Copa do Mundo. Ele fala da importância de defender o país no torneio.

"Representa o fato de vestir a camisa da seleção brasileira. Não importa a competição, se é amistoso, o que importa é representar o país em uma competição tão grandiosa como a Copa do Mundo. Para mim é motivo de orgulho. São muitos anos de história e poder encerrar esse ciclo jogando uma Copa do Mundo é uma satisfação muito grande", revelou.

Atualmente, o lateral defende o Pumas, do México, e não vem de uma boa temporada. A última vez que atuou pela seleção foi no duelo contra o Japão, em junho.

O Brasil volta a campo nesta sexta-feira (2), quando enfrenta Camarões na última rodada do Grupo G. O duelo será às 16h (de Brasília), no Estádio Lusail, em Doha.