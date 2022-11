Daniel Alves é xingado por torcida da Argentina na Copa do Mundo

Na estreia na Copa do Mundo de 2022, os torcedores da Argentina xingaram o lateral-direito Daniel Alves com uma faixa durante o jogo contra a Arábia Saudita, nesta terça-feira (22). No Estádio de Lusail, pelo Grupo C da competição, os hermanos estamparam a frase: ‘Dani Alves es un boludo’.

A expressão significa ‘tonto’ ou ‘imbecil’ no país. A mesma frase foi dita por Maradona, em 2017.

Na época, o defensor questionou o gol de mão marcado pelo ídolo argentino na Copa de 1986. O ex-jogador, que faleceu em 2020, afirmou na ocasião: "Dani Alves é um imbecil. É um jogador que numa partida toca três ou quatro vezes na bola e faz oito faltas ou mais. Ele ocupa uma posição onde não se joga futebol. Laterais bons eram o Cafu e o Maicon. Dani Alves? Pobrezinho?", declarou.

Além da Arábia, a Argentina ainda enfrenta o México e a Polônia. Já o Brasil, no Grupo G, tem pela frente Camarões, Sérvia e Suíça. A estreia brasileira será quinta (24), às 16h, diante dos sérvios.