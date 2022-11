Daniel Alves alfineta Mbappé: 'não entendeu que Neymar e Messi são fenômenos maiores do que ele'

Lateral da seleção, Daniel Alves alfinetou Mbappé em entrevista ao jornal italiano "La Gazzetta dello Sport." O experiente jogador elogiou o trio de ataque do PSG formado pelo astro francês, Neymar e Messi, mas explicou a necessidade de Kylian entender o próprio tamanho como estrela do futebol. Todos estão em Doha, na disputa pelo título da Copa do Mundo do Catar.

"Um grande jogador deve sempre saber e entender quem está jogando ao seu lado. Seus companheiros destacam suas qualidades. Mbappé é um fenômeno, mas ainda não entendeu que aqueles que jogam com ele no ataque (Neymar e Lionel Messi) são fenômenos maiores do que ele", disse o lateral-direito.

"Neymar e Messi são únicos, eles veem e fazem coisas que ninguém mais vê ou ousa fazer. Você tem que ser esperto para aproveitar o potencial deles. São dois gênios do futebol. Acho que jogo bem, mas quando joguei com o Messi, dei a bola para ele. E se eu jogar com o Neymar é a mesma coisa. Se Mbappé der a bola para eles, ele marcará 150 gols", concluiu Daniel.

Daniel Alves disputou a Copa de 2014 e não participo da Copa da Rússia, em 2018, por causa de uma lesão. No Catar, ele é o mais experiente da equipe e aposta no favoritismo brasileiro. O Brasil volta a campo na segunda-feira, quando enfrenta a Suíça, às 13h (de Brasília).