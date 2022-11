Curiosidades da Copa: atacante brasileiro marcou gol descalço na Copa do Mundo de 1938; entenda

A terceira Copa do Mundo da história aconteceu em 1938 e foi disputada na França. A Seleção Brasileira disputou aquele torneio, que teve o atacante Leônidas da Silva como seu artilheiro. O brasileiro marcou sete gols na competição, mas um deles chama bastante atenção até hoje. Na partida entre Brasil e Polônia, válida pelas oitavas de final daquela edição, Leônidas marcou um gol de pé descalço.

16 seleções participaram da Copa do Mundo de 1938: Suíça, Alemanha, Hungria, Índias Holandesas, França, Bélgica, Cuba, Romênia, Itália, Noruega, Brasil, Polônia, Tchecoslováquia e Holanda. Dessa forma, o torneio já começou nas oitavas de final. O Brasil encarou a Polônia e venceu por 6 a 5, após a prorrogação. O sexto e último gol foi marcado por Leônidas da Silva, que no momento do chute estava sem a chuteira.

De acordo com diversos portais de notícias, o fato teria acontecido após a chuteira de Leônidas ter se rasgado e o jogador não encontrar nenhuma outra de seu tamanho. Com isso, teve que jogar o restante do duelo apenas com um pé de chuteira. Outro detalhe interessante é que aquele foi apenas um dos gols do jogador na partida. Ao todo, Leônidas marcou três dos seis gols do Brasil no jogo.

DESEMPENHO DO BRASIL NA COPA DE 1938

Naquela edição da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira parou nas semifinais. Após eliminar a Polônia nas oitavas de final, o Brasil encarou a Tchecoslováquia nas quartas de final. Empate no jogo oficial e vitória do Brasil por 2 a 1 no confronto extra. Nas semifinais, a Seleção Brasileira encarou a Itália, mas acabou sendo derrotada por 2 a 1. A Itália foi a campeã do torneio. Na disputa do terceiro lugar, o Brasil venceu a Suécia.